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Konya bayram namazı saati! 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
10:27
Konya bayram namazı saati! 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı yaklaşırken Konya'da yaşayan vatandaşlar, bayram sabahı camilere giderek bu manevi atmosferi paylaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram namazı, Müslümanlar için birlik ve beraberlik duygusunun en yoğun yaşandığı anlardan biri olarak öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Konya bayram namazı saatini resmi olarak açıkladı. Peki, Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak?