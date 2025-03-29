Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Konya bayram namazı saati! 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:27

Konya bayram namazı saati! 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken Konya'da yaşayan vatandaşlar, bayram sabahı camilere giderek bu manevi atmosferi paylaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram namazı, Müslümanlar için birlik ve beraberlik duygusunun en yoğun yaşandığı anlardan biri olarak öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Konya bayram namazı saatini resmi olarak açıkladı. Peki, Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Konya bayram namazı saati! 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Konya'da Ramazan Bayramı sabahı, manevi huzurun doruğa ulaştığı anlara sahne olacak. Ailelerin, komşuların ve dostların bir araya geldiği bu özel günde, camiler dolup taşacak. 2025 yılı için Diyanet'in açıkladığı Konya bayram namazı saati vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah namazının ardından cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, bayramın anlamını pekiştiren önemli bir ibadettir. İşte Konya'da bayram namazı saati ve ayrıntılar…

Konya bayram namazı saati! 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KONYA BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Konya bayram namazı saati 2025 bilgileri!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Konya bayram namazı saati! 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Konya bayram namazı saati 07:08 olarak belirlendi.

Konya bayram namazı saati! 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.

Konya bayram namazı saati! 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.