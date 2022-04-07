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Haberler Yaşam Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:12

Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları il il yapılıyor. 6 Nisan 2022 tarihinde bazı iller için kura çekimi gerçekleştirildi. Asıl ve yedek liste belli olurken bugün de kalan iller için kura çekimi yapılacak. Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Yozgat gibi pek çok il için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan bugün belli olacak. Canlı yayında yapılacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda düzenleniyor. Peki; : 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak? İşte Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ve bilgiler.

Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları asıl ve yedek liste 7 Nisan 2022 bugün de belli olacak. 6 Nisan'da bazı iller için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklanmıştı. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor. 7 Nisan bugün Niğde, Ordu, Uşak, Zonguldak, Konya, Kocaeli, Kütahya gibi iller için kura çekimi düzenlenecek. Peki; 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak? İşte Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama

İŞKUR KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 7 NİSAN ASIL VE YEDEK LİSTE!

6 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 7 Nisan bugün de devam ediyor. Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş gibi pek çok il için bugün kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonucunda Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi de iller bazında belli olacak.

İşte 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim listesi!

Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam ediyor.

İŞKUR ekranı ile iscisonuc.saglik.gov.tr'de ekranı üzerinden 6 Nisan 2022 tarihinde çekilen kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kurası 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube sayfasında yayınlanıyor. 6 Nisan kura çekimi 18.00 itibarıyla tamamlandı ve gözler 7 Nisan çekilişine çevrildi.

Kalan iller için kura çekimi 7 Nisan 2022 (bugün) saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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