Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları il il yapılıyor. 6 Nisan 2022 tarihinde bazı iller için kura çekimi gerçekleştirildi. Asıl ve yedek liste belli olurken bugün de kalan iller için kura çekimi yapılacak. Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Yozgat gibi pek çok il için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan bugün belli olacak. Canlı yayında yapılacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda düzenleniyor. Peki; : 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak? İşte Konya, Kocaeli, Kütahya Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ve bilgiler.