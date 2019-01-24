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'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı

'da korkutan patlama! Yaralılar var... Konya'da 'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 10:53
Konya PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı

Olay, bugün saat 09.10 sıralarında Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi. Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne gelen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Konya PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı

Patlamada 2 çalışan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Konya PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı

PATLAYAN PAKETTE AKÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

'da 'nin kargo bölümünde patlayan jandarmaya ait paketin içerisinde, akü olduğu ortaya çıktı. Akünün, 17 Ocak günü Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde define aramak isteyen 3 kişiden 2'sinin kendi yaptıkları patlayıcının infilak edip patlaması sonucu yaralandığı olayda ele geçirildiği ve kriminal laboratuvarına gönderildiği tespit edildi. Paketin yere bırakılmasıyla patlamanın yaşandığını, bu sırada yanındaki kolinin içinde bulunan parfümlerin de alev aldığı saptandı.

Konya PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı

Tedavisi süren 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konya PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı
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Konya PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı
Konya PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı
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