KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE | TOKİ Konya kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONYA VE ZONGULDAK'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 4 Aralık 2022 Pazar günü (bugün) Zonguldak ve Konya'da çekiliş gerçekleşiyor.

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