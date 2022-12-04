Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE | TOKİ Konya kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 04.12.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 07:25

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE | TOKİ Konya kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. 250 bin konut kapsamında Konya'da inşa edilecek 2+1ve 3+1 7 bin konut Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçelerinde olacak. Konya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilen İlk Evim kuraları noter huzurunda gerçekleşiyor. TOKİ sosyal konut projesi kura takvimine göre engelli, emekli, genç kategorilerinde hak sahipleri belirleniyor. Peki, Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 4 Aralık 2022 Konya TOKİ kura sonuçları canlı yayın!

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE | TOKİ Konya kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

Konya TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın ile belirleniyor. Toplamda 6 gün sürecek Konya TOKİ çekilişi ardından canlı yayın ile belli olan isimler sistemde yerini alacak. Sosyal konut başvuru sonuçları yoğun bir şekilde sorgulanmaya devam ediyor. Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri de şehrin sakinleri için başladı. 2+1 3+1 isim listesi resmi internet sitesi üzerinden araştırılıyor. İşte, 2022 Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı!

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE | TOKİ Konya kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONYA VE ZONGULDAK'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 4 Aralık 2022 Pazar günü (bugün) Zonguldak ve Konya'da çekiliş gerçekleşiyor.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE | TOKİ Konya kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 1-7 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 23 ilçede toplamda 7 bin 655 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Konya kura çekimi 2-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuralar, Konya BŞB. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda çekiliyor.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE | TOKİ Konya kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Aralık: Merkez

4 Aralık: Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar,

5 Aralık: Bozkır 3. Etap, Çumra, Ilgın, Kadınhanı 6. ve 7. Etaplar, Sarayönü, Seydişehir,

6 Aralık: Cihanbeyli 2. Etap, Hadim 3. Etap, Hüyük 5. Etap, Kulu, Yunak 3. Etap,

7 Aralık: Çeltik, Derbent 2. Etap, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük 4. Etap, Taşkent 3. Etap,

NOT: Tuzlukçu 2. Etap ve Yalıhüyük 2. Etap ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE | TOKİ Konya kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ KONYA KONUTLARI NEREDE?

Toplam 23 ilçe için TOKİ Konya kura çekilişi 2 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başladı ve 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Konya evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KONYA MERKEZ 2891 KONUT

KONYA AKŞEHİR 350

KONYA BEYŞEHİR 300

KONYA EREĞLİ 350

KONYA KARAPINAR 200

KONYA BOZKIR 3. ETAP 142

SON DAKİKA