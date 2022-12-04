KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE | TOKİ Konya kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. 250 bin konut kapsamında Konya'da inşa edilecek 2+1ve 3+1 7 bin konut Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçelerinde olacak. Konya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilen İlk Evim kuraları noter huzurunda gerçekleşiyor. TOKİ sosyal konut projesi kura takvimine göre engelli, emekli, genç kategorilerinde hak sahipleri belirleniyor. Peki, Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 4 Aralık 2022 Konya TOKİ kura sonuçları canlı yayın!