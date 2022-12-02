Haberler Yaşam Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama | Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! (2 Aralık 2022)

Giriş Tarihi: 02.12.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 16:42

Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama | Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! (2 Aralık 2022)

TOKİ sosyal konut projesi kuraları 250 bin konut için canlı yayın ekranından takip edilmeye devam ediyor. 2 Aralık bugün Konya kurası başladı. Merkez ilçesinde başlayan Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçelerinde toplamda 7 bin konut Konya TOKİ kura çekimi canlı izle yayını ardından hak sahiplerini bulacak. Engelli, genç, emekli kategorilerinde belli olan TOKİ Konya kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, 2022 Konya TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, başvuru sonucu sorgulama ekranı…