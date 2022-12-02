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Haberler Yaşam Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama | Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! (2 Aralık 2022)
Giriş Tarihi: 02.12.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 16:42

Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama | Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! (2 Aralık 2022)

TOKİ sosyal konut projesi kuraları 250 bin konut için canlı yayın ekranından takip edilmeye devam ediyor. 2 Aralık bugün Konya kurası başladı. Merkez ilçesinde başlayan Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçelerinde toplamda 7 bin konut Konya TOKİ kura çekimi canlı izle yayını ardından hak sahiplerini bulacak. Engelli, genç, emekli kategorilerinde belli olan TOKİ Konya kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, 2022 Konya TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, başvuru sonucu sorgulama ekranı…

Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama | Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 2 Aralık 2022

Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile hak sahiplerine ulaşıyor. Bugün başlayan TOKİ Konya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile kontrol edilmeye başladı. Merkez ilçesinde başlayan İlk Evim kuraları ardından başvuru sonuçları diğer ilçeler için de belli olacak. Konya sosyal konut kura çekimi toplamda 6 gün sürecek. Noter huzurunda gerçekleşen çekim ardından isimler resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri de başladı. İşte, 2022 Konya TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle!

Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama | Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 2 Aralık 2022

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONYA VE DÜZCE'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 2 Aralık 2022 Cuma günü (bugün) Düzce ve Konya'da çekiliş gerçekleşiyor.

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Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama | Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 2 Aralık 2022

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 1-7 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 23 ilçede toplamda 7 bin 655 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Konya kura çekimi 2-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Aralık 2022 Cuma günü saat 10.00'da başlayan kuralar, Konya BŞB. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda çekiliyor.

Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama | Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 2 Aralık 2022

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Aralık: Merkez

4 Aralık: Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar,

5 Aralık: Bozkır 3. Etap, Çumra, Ilgın, Kadınhanı 6. ve 7. Etaplar, Sarayönü, Seydişehir,

6 Aralık: Cihanbeyli 2. Etap, Hadim 3. Etap, Hüyük 5. Etap, Kulu, Yunak 3. Etap,

7 Aralık: Çeltik, Derbent 2. Etap, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük 4. Etap, Taşkent 3. Etap,

NOT: Tuzlukçu 2. Etap ve Yalıhüyük 2. Etap ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama | Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 2 Aralık 2022

TOKİ KONYA KONUTLARI NEREDE?

Toplam 23 ilçe için TOKİ Konya kura çekilişi 2 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başladı ve 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Konya evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KONYA MERKEZ 2891 KONUT

KONYA AKŞEHİR 350

KONYA BEYŞEHİR 300

KONYA EREĞLİ 350

KONYA KARAPINAR 200

KONYA BOZKIR 3. ETAP 142

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