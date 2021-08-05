Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: "Çok titizdi..."

Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakın bölgedeki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti.