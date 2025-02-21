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Konya'da çifte silahla ateş açıp ölüme neden olmuştu: Düğünü kana bulayan magandaya iyi hal indirimi!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
07:17
Konya'da çifte silahla ateş açıp ölüme neden olmuştu: Düğünü kana bulayan magandaya iyi hal indirimi!
Konya'daki düğünde çifte silahla ateş açıp Mazhar Oğurlu'nun ölümüne neden olan M.O. ya iyi hal indirimiyle 17.5 yıl hapis verilmesi kamu vicdanını sızlattı. SABAH'a konuşan hukukçular, verilen kararın caydırıcılıktan uzak olduğunu kaydetti.