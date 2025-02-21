Konya’da çifte silahla ateş açıp ölüme neden olmuştu: Düğünü kana bulayan magandaya iyi hal indirimi!

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'CEZA CAYDIRICILIKTAN OLDUKÇA UZAK'

Kararla ilgili konuşan avukat Murat Sultansu, "Her şeyden önce düğünde kalabalık bir ortam vardır ve birden çok kişi de ölebilir, bu durum her ne kadar sanığın hedef gözeterek ateş etmediği hususu kabul edilerek değerlendirilse de, seken mermi veya olayda olduğu gibi istem dışı tabancanın ateş alması gibi haller sonucunda ölüme sebep olabilmektedir. Bu nedenle ölüme sebep olan sanık hakkında olası kasttan değil doğrudan kasttan adam öldürme suçunun sübut bulduğunun kabul edilmesi kamu yararının üstün tutulması için doğru olacaktır. Caydırıcılıktan uzak" dedi.