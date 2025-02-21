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Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 07:17

Konya'da çifte silahla ateş açıp ölüme neden olmuştu: Düğünü kana bulayan magandaya iyi hal indirimi!

Konya'daki düğünde çifte silahla ateş açıp Mazhar Oğurlu'nun ölümüne neden olan M.O. ya iyi hal indirimiyle 17.5 yıl hapis verilmesi kamu vicdanını sızlattı. SABAH'a konuşan hukukçular, verilen kararın caydırıcılıktan uzak olduğunu kaydetti.

TOLGA YANIK
Konya’da çifte silahla ateş açıp ölüme neden olmuştu: Düğünü kana bulayan magandaya iyi hal indirimi!

Konya'da giyim mağazası işleten 2 çocuk babası Mazhar Oğurlu (41), Eylül 2023'te bir yakınının Ünveren Mahallesi'ndeki düğün merasimine katıldı. Oğurlu, düğünde oyun oynarken açılan ateş sonucu mermi başına isabet etti. 3 Ekim'de ise hayatını kaybetti. Tutukluluk yapan silahını düzeltmeye çalışırken silahın ateş alması sonucu Oğurlu'yu öldüren sağlık memuru M. O. (44) gözaltına alınıp tutuklandı.

Konya’da çifte silahla ateş açıp ölüme neden olmuştu: Düğünü kana bulayan magandaya iyi hal indirimi!

O'nun çifte silahla düğüne katıldığı ortaya çıktı. O hakkında 'olası kastla adam öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan Rahim M. (49) ve Furkan K. (22) hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Konya’da çifte silahla ateş açıp ölüme neden olmuştu: Düğünü kana bulayan magandaya iyi hal indirimi!

19 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme geçtiğimiz duruşma kararını açıkladı. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, M.O. 'olası kastla adam öldürme' suçundan 21 yıl hapse çarptırdı. 'İyi hal' hükümleri uygulanan O. cezası 17 yıl 6 aya düşürüldü. 'İyi hal' hükmü, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdir indirim sebebi kabul edilerek uygulandı. Odabaşı'na ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 1 yıl 8 ay verilerek tutuklunun halinin devamına karar verildi.

Konya’da çifte silahla ateş açıp ölüme neden olmuştu: Düğünü kana bulayan magandaya iyi hal indirimi!

CEZA YETERLİ DEĞİL

Mazhar Oğurlu'nun kardeşi Mehmet Oğurlu, "İki çocuğu yetim kaldı. Verilen cezanın da yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bu ceza içimizde yanan ateşi asla soğutmadı" ifadelerini kullandı.

Konya’da çifte silahla ateş açıp ölüme neden olmuştu: Düğünü kana bulayan magandaya iyi hal indirimi!

Görseldeki: M.O

'CEZA CAYDIRICILIKTAN OLDUKÇA UZAK'

Kararla ilgili konuşan avukat Murat Sultansu, "Her şeyden önce düğünde kalabalık bir ortam vardır ve birden çok kişi de ölebilir, bu durum her ne kadar sanığın hedef gözeterek ateş etmediği hususu kabul edilerek değerlendirilse de, seken mermi veya olayda olduğu gibi istem dışı tabancanın ateş alması gibi haller sonucunda ölüme sebep olabilmektedir. Bu nedenle ölüme sebep olan sanık hakkında olası kasttan değil doğrudan kasttan adam öldürme suçunun sübut bulduğunun kabul edilmesi kamu yararının üstün tutulması için doğru olacaktır. Caydırıcılıktan uzak" dedi.

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