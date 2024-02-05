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Konya'da eşine az rastlanır vahşet! Arabayla çarptı, demir sopayla dövdü, canlı canlı gömdü
Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
07:27
Konya'da eşine az rastlanır vahşet! Arabayla çarptı, demir sopayla dövdü, canlı canlı gömdü
Konya'nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Ali Osman Kurt (30), daha önce kendisini darp eden meslektaşı Yıldırım Uyan'ı (42) aracıyla takip etti, çarptı. Daha sonra Uyan'ı demir sopayla darp eden Kurt, ellerini bağlayıp aracına koyduğu Yıldırım Uyan'ı canlı iken toprağa gömdü.