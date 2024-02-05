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Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:27

Konya'da eşine az rastlanır vahşet! Arabayla çarptı, demir sopayla dövdü, canlı canlı gömdü

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Ali Osman Kurt (30), daha önce kendisini darp eden meslektaşı Yıldırım Uyan'ı (42) aracıyla takip etti, çarptı. Daha sonra Uyan'ı demir sopayla darp eden Kurt, ellerini bağlayıp aracına koyduğu Yıldırım Uyan'ı canlı iken toprağa gömdü.

TOLGA YANIK
Konya’da eşine az rastlanır vahşet! Arabayla çarptı, demir sopayla dövdü, canlı canlı gömdü

Olay, Güneysınır ilçesinde yaşandı. İlçede çay ocağı işleten Ali Osman Kurt ve Yıldırım Uyan arasında 17 Ocak günü iş nedeniyle bir tartışma yaşandı.

Konya’da eşine az rastlanır vahşet! Arabayla çarptı, demir sopayla dövdü, canlı canlı gömdü

Tartışma sırasında Uyan, iddiaya göre çay tepsisi ile Kurt'un yüzüne vurarak, darp etti. Taraflar bu olay üzerine birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Konya’da eşine az rastlanır vahşet! Arabayla çarptı, demir sopayla dövdü, canlı canlı gömdü

KAYIP İHBARI DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Yıldırım Uyan'ın babası Ali Uyan, 3 Şubat'ta emniyete giderek oğlu Yıldırım Uyan'a ulaşamadıklarını belirterek kayıp müracaatında bulundu.

Konya’da eşine az rastlanır vahşet! Arabayla çarptı, demir sopayla dövdü, canlı canlı gömdü

Bunun üzerine Güneysınır İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Konya’da eşine az rastlanır vahşet! Arabayla çarptı, demir sopayla dövdü, canlı canlı gömdü

Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 1 Şubat günü yolda yürüyen Yıldırım Uyan'a, arkadan gelen Ali Osman Kurt idaresindeki aracın çarptığı, Kurt'un daha sonra yola savrulan Uyan'ı demir sopayla darp ettikten sonra el ve ayaklarını bağlayıp, aracına koyduğu tespit edildi.

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