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Giriş Tarihi: 11.09.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:51

Konya’da masaj salonunda cansız bedeni bulunmuştu: Elif Ceren Arslan’ın katili o çıktı!

Kan donduran olay Konya'da meydana geldi. Çalıştığı masaj salonunda bıçaklanmış cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın, kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden Demirkıran adliyeye sevk edildi. İşte haberin detayları…

DHA
Konya’da masaj salonunda cansız bedeni bulunmuştu: Elif Ceren Arslan’ın katili o çıktı!

Kan donduran olay, dün saat 13.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi.

Konya’da masaj salonunda cansız bedeni bulunmuştu: Elif Ceren Arslan’ın katili o çıktı!

Masaj salonu sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üstünde olduğunu fark etti.

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Konya’da masaj salonunda cansız bedeni bulunmuştu: Elif Ceren Arslan’ın katili o çıktı!

İçeriye giren Vedat D., çalışanı olan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ı kanlar içerisinde yerde buldu.

Konya’da masaj salonunda cansız bedeni bulunmuştu: Elif Ceren Arslan’ın katili o çıktı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Elif Ceren Arslan'ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Konya’da masaj salonunda cansız bedeni bulunmuştu: Elif Ceren Arslan’ın katili o çıktı!

Arslan'ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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