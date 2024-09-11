Giriş Tarihi: 11.09.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
13:51
Konya’da masaj salonunda cansız bedeni bulunmuştu: Elif Ceren Arslan’ın katili o çıktı!
Kan donduran olay Konya'da meydana geldi. Çalıştığı masaj salonunda bıçaklanmış cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın, kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden Demirkıran adliyeye sevk edildi. İşte haberin detayları…