Giriş Tarihi: 22.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
12:44
Konya’da yürekleri yakan kaza: Genç futbolcu Engincan Demirtepe hayatını kaybetti!
Yürekleri yakan kaza Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki Ereğlispor'un eski futbolcusu 26 yaşındaki Engincan Demirtepe yaşamını yitirdi, sürücü 27 yaşındaki Osman Çat ise yaralandı. Talihsiz genç futbolcu Demirtepe'nin kafeterya açmak için hazırlık çalışmaları yaptığı öğrenildi. İşte haberin detayları…