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Giriş Tarihi: 22.09.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 12:44

Konya’da yürekleri yakan kaza: Genç futbolcu Engincan Demirtepe hayatını kaybetti!

Yürekleri yakan kaza Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki Ereğlispor'un eski futbolcusu 26 yaşındaki Engincan Demirtepe yaşamını yitirdi, sürücü 27 yaşındaki Osman Çat ise yaralandı. Talihsiz genç futbolcu Demirtepe'nin kafeterya açmak için hazırlık çalışmaları yaptığı öğrenildi. İşte haberin detayları…

DHA
Konya’da yürekleri yakan kaza: Genç futbolcu Engincan Demirtepe hayatını kaybetti!

Olay Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana geldi.

Konya’da yürekleri yakan kaza: Genç futbolcu Engincan Demirtepe hayatını kaybetti!

Osman Çat'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

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Konya’da yürekleri yakan kaza: Genç futbolcu Engincan Demirtepe hayatını kaybetti!

Kazada sürücü Çat yaralandı, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ereğlispor'un eski futbolcusu Engincan Demirtepe ise hayatını kaybetti.

Konya’da yürekleri yakan kaza: Genç futbolcu Engincan Demirtepe hayatını kaybetti!

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Çat, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya’da yürekleri yakan kaza: Genç futbolcu Engincan Demirtepe hayatını kaybetti!

Ereğlispor, eski futbolcuları için taziye mesajı paylaştı. Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

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