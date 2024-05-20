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Korhan Berzeg ile babasının benzer kaderi: Bu detay yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
14:15
Korhan Berzeg ile babasının benzer kaderi: Bu detay yürekleri dağladı!
Türkiye'nin aylarca konuştuğu olay Balıkesir'de yaşanmıştı. Ekonomist Korhan Berzeg'in, 316 gün sonra kafatası ve 12 kemiğine ulaşılmıştı. Berzeg'in kafatası ve kemiklerinin, 84 yıl önce ölen babası Muhsin Berzeg'in mezarının yanına defnedileceği öğrenilirken; baba Berzeg'in de oğlu ile benzer bir kaderi yaşadığı ortaya çıktı. Merakla beklenen adli tıp raporu da açıklandı...