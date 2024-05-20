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Haberler Yaşam Korhan Berzeg ile babasının benzer kaderi: Bu detay yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 14:15

Korhan Berzeg ile babasının benzer kaderi: Bu detay yürekleri dağladı!

Türkiye'nin aylarca konuştuğu olay Balıkesir'de yaşanmıştı. Ekonomist Korhan Berzeg'in, 316 gün sonra kafatası ve 12 kemiğine ulaşılmıştı. Berzeg'in kafatası ve kemiklerinin, 84 yıl önce ölen babası Muhsin Berzeg'in mezarının yanına defnedileceği öğrenilirken; baba Berzeg'in de oğlu ile benzer bir kaderi yaşadığı ortaya çıktı. Merakla beklenen adli tıp raporu da açıklandı...

DHA
Korhan Berzeg ile babasının benzer kaderi: Bu detay yürekleri dağladı!

Sır olay 17 Haziran 2023'te yaşandı. İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine giden ekonomist Korhan Berzeg, köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktı. Ancak bir daha kendisine ulaşılamadı. Ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. 312. günde ise çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Korhan Berzeg ile babasının benzer kaderi: Bu detay yürekleri dağladı!

Berzeg'in evine 3,5 kilometre mesafedeki Fındıklı Deresi kenarında, adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, sürücü belgesi, kimlik kartı, 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlara ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

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Korhan Berzeg ile babasının benzer kaderi: Bu detay yürekleri dağladı!

Bulunan kişisel eşyalar ve kıyafet parçaları ile üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte Berzeg'in İngiltere'den Türkiye'ye gelen kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

Korhan Berzeg ile babasının benzer kaderi: Bu detay yürekleri dağladı!

24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama başlatıldı. 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat timi, 3 Jandarma Komando unsuru ve 3 kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 62 personel ile Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda 7 gün boyunca yapılan aramaların 3'üncü gününde, Bursa Jandarma Komutanlığı'nca bölgede görevlendirilen kadavra arama köpeği 'Denek' tarafından çalılar arasında 1 kemik parçası daha bulundu.

Korhan Berzeg ile babasının benzer kaderi: Bu detay yürekleri dağladı!

4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulunurken, 5'inci günde İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından kütük altı ve çalılıkların arasında, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasının yüz kısmına ait parça ile 3 kemik daha bulundu. 6'ncı günde jandarma komando ekipleri hem elleriyle hem tırmıklarla arama yaptı. Bu aramalar sırasında insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait iç çamaşır bulundu.

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