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Korhan Berzeg olayında 42 plakalı araç gizemi: Yetkililerden açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
11:05
Korhan Berzeg olayında 42 plakalı araç gizemi: Yetkililerden açıklama geldi!
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduktan 312 gün sonra kemiklerine ulaşıldı. Olayın bir vahşi hayvan saldırısı mı yoksa cinayet mi olduğunun, adli tıp incelemesi sonucu kesinlik kazanması beklenirken bir görgü tanığının iddiası kafaları karıştırdı! Adının açıklanmasını istemeyen görgü tanığı, Berzeg'in kaybolduğu gün bölgede 42 plakalı bir aracın dolaştığını ve jandarmayı gördüğünde paniklediğini anlattı! Cinayet ihtimalini güçlendiren iddialar hakkında yetkililer de bir açıklama yaptı. İşte detaylar…