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Haberler Yaşam Korhan Berzeg olayında 42 plakalı araç gizemi: Yetkililerden açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:05

Korhan Berzeg olayında 42 plakalı araç gizemi: Yetkililerden açıklama geldi!

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduktan 312 gün sonra kemiklerine ulaşıldı. Olayın bir vahşi hayvan saldırısı mı yoksa cinayet mi olduğunun, adli tıp incelemesi sonucu kesinlik kazanması beklenirken bir görgü tanığının iddiası kafaları karıştırdı! Adının açıklanmasını istemeyen görgü tanığı, Berzeg'in kaybolduğu gün bölgede 42 plakalı bir aracın dolaştığını ve jandarmayı gördüğünde paniklediğini anlattı! Cinayet ihtimalini güçlendiren iddialar hakkında yetkililer de bir açıklama yaptı. İşte detaylar…

İHA
Korhan Berzeg olayında 42 plakalı araç gizemi: Yetkililerden açıklama geldi!

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden 17 Haziran'da köpeği Tina ile ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen, ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in izine rastlanmadı. Berzeg Ailesi, ekonomistin bulunmasına yardımcı olacak ve yerini ihbar edecek kişilere para ödülü verileceğini açıklasa da hiçbir ihbarın gelmeyişi kafaları karıştırdı.

Korhan Berzeg olayında 42 plakalı araç gizemi: Yetkililerden açıklama geldi!

TİNA 74 GÜN SONRA DÖNDÜ AMA…

Berzeg ile birlikte kaybolan özel eğitimli köpeği Tina'nın 74 gün sonra Gönen'deki yazlık eve dönüşü, umutları yeniden artırdı. Ancak Tina ile yapılan arama çalışmalarından da bir sonuç alınamadı. Korhan Berzeg'in kayboluşundan tam 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçaları, kimlik, kredi kartına ulaşıldı.

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Korhan Berzeg olayında 42 plakalı araç gizemi: Yetkililerden açıklama geldi!

312 GÜN SONRA 4 KEMİK PARÇASI BULUNDU

Eşyaların yanındaki 4 adet kemik parçası, hemen incelemeye alındı. Yapılan DNA analizinde, kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğu anlaşıldı. Bölgede ekiplerin bir hafta süren çalışmaları sonucu Berzeg'e ait olduğu düşünülen diğer kemiklere ve kafatası kemiğine de ulaşıldı.

Korhan Berzeg olayında 42 plakalı araç gizemi: Yetkililerden açıklama geldi!

42 PLAKALI ARACIN GİZEMİ

Ünlü ekonomistin 312 gün sonra ölü bulunması, kafalarda soru işaretleri bıraktı. Olayın bir vahşi hayvan saldırısı mı yoksa cinayet mi olduğunun, adli tıp incelemesi sonucu kesinlik kazanması beklenirken bir görgü tanığının iddiası kafaları karıştırdı!

Korhan Berzeg olayında 42 plakalı araç gizemi: Yetkililerden açıklama geldi!

Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün köy yolunda 42 plakalı araç gördüğünü ve şoförün şüpheli tavırlar sergilediğini söyleyen bir görgü tanığı "Bir arkadaşımızı ziyarete gelmiştik. Korhan Berzeg'in kayboluşundan birkaç saat sonra Berzeg'in evinin önünden geçtik. Jandarma arabası kapının önündeydi. Komutan bekliyordu.

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