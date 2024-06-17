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Haberler Yaşam Korhan Berzeg olayında gizemli detay: Yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 12:52

Korhan Berzeg olayında gizemli detay: Yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti!

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in Balıkesir'deki yazlık evinden kaybolduktan 316 gün sonra kemiklerine ulaşıldı. Ünlü ekonomist, 27 Mayıs'ta kafatası ve 12 kemiği ile birlikte babasının yanında toprağa verilirken Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililer, ailenin özel eğitimli köpeği Tina'yı işaret ederek gizemli detayı açıkladı!

DHA
Korhan Berzeg olayında gizemli detay: Yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti!

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sora emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta, İngiliz eşi Angela Berzeg ile her yıl olduğu gibi memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi.

Korhan Berzeg olayında gizemli detay: Yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti!

17 Haziran'da, özel eğitimli 'Doberman' cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, dönmedi. Berzeg'e ulaşamayan eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı.

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Korhan Berzeg olayında gizemli detay: Yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti!

Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği belirtildi.

Korhan Berzeg olayında gizemli detay: Yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti!

Olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış kağıt paraların yanı sıra 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Jandarma tarafından el koyulan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

Korhan Berzeg olayında gizemli detay: Yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti!

KEMİKLERİ, BABASININ MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ

Toplanan kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. Araştırmada, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmalarında, Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemikler bulundu. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

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