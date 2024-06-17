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Korhan Berzeg olayında gizemli detay: Yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
12:52
Korhan Berzeg olayında gizemli detay: Yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti!
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in Balıkesir'deki yazlık evinden kaybolduktan 316 gün sonra kemiklerine ulaşıldı. Ünlü ekonomist, 27 Mayıs'ta kafatası ve 12 kemiği ile birlikte babasının yanında toprağa verilirken Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililer, ailenin özel eğitimli köpeği Tina'yı işaret ederek gizemli detayı açıkladı!