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Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:14

Korkunç kaza! Araba bahçeye uçtu: 2 yaralı var

Nevşehir'de araba kontrolden çıkarak korkunç kaza meydana geldi. Arabanın evin bahçesine uçmasıyla 2 kişi yaralandı.

DHA
Korkunç kaza! Araba bahçeye uçtu: 2 yaralı var

Nevşehir'de bir otomobil evin bahçesine uçmasıyla korkunç kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yara aldı.

Korkunç kaza! Araba bahçeye uçtu: 2 yaralı var

ARABA BAHÇEYE UÇTU

Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin müstakil evin bahçesine girdiği kazada, 2 kişi yaralandı.

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Korkunç kaza! Araba bahçeye uçtu: 2 yaralı var

Kaza, saat 23.00 sıralarında 350 Evler Mahallesi Bayır Sokakta meydana geldi. Nurten D. (40) yönetimindeki 60 ADA 477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Neziha Ş.'nin müstakil evinin bahçesine girdi.

Korkunç kaza! Araba bahçeye uçtu: 2 yaralı var

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Aysu D. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korkunç kaza! Araba bahçeye uçtu: 2 yaralı var

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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