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Haberler Yaşam Korona aşı randevusu nereden ve nasıl alınır, şartları nelerdir? MHRS ve e devlet ile Covid- 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 08:48

randevusu nereden ve nasıl alınır, şartları nelerdir? MHRS ve e devlet ile Covid- 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

Salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri son günlerde yoğunluk kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarında 55 yaş üstü aşamasına gelindi. Corona virüs aşı randevuları Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden alınıyor. Koronavirüs aşısı için sırası gelen 55 yaş üstü vatandaşlar, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde aşı olmak için MHRS ve e-Nabız ile diye araştırıyor. Peki Korona aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e devlet ile Covid 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

Korona aşı randevusu nereden ve nasıl alınır, şartları nelerdir? MHRS ve e devlet ile Covid- 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

Koronavirüs aşısı için randevu oluşturmak isteyen yurttaşlar aşı randevusu alma ve başvuru işlemlerini merak ediyor. Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor. Sağlık Bakanlığı kılavuzu ve aşı takvimine göre yeni bir aşamaya geçilerek sıra 55 yaş üstü vatandaşlara geldi. Henüz randevu oluşturamayan vatandaşlar ise e-nabız ve MHRS üzerinden covid 19 aşı randevusu alma işlemleri gerçekleştirilmeye çalışıyor. Peki randevusu nasıl alınır? MHRS ve e devlet ile Covid 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

Korona aşı randevusu nereden ve nasıl alınır, şartları nelerdir? MHRS ve e devlet ile Covid- 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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Korona aşı randevusu nereden ve nasıl alınır, şartları nelerdir? MHRS ve e devlet ile Covid- 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. başvurusu işlemleri , e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

Korona aşı randevusu nereden ve nasıl alınır, şartları nelerdir? MHRS ve e devlet ile Covid- 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

AŞI RANDEVU TELEFON NUMARASI

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

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Korona aşı randevusu nereden ve nasıl alınır, şartları nelerdir? MHRS ve e devlet ile Covid- 19 aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

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