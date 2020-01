VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN EN ETKİLİ YOL

Kolonyanın ulaşılabilen en kolay alkollü dezenfektan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karabay, şöyle konuştu: "Tabi ki enfeksiyonu önlemek için her türlü tedbiri alacağız. Her türlü önlemi yerine getireceğiz. Ellerimizi daha fazla yıkayacağız. Şu an Türkiye'de bildirilmiş hiçbir olgu yok ama eğer hastalıklı biri bildirilirse maske takacak ve ellerimizi bol bol yıkayacağız.