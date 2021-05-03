Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberiyle esnaflara sağlanacak olan ve bugün itibarıyla başvuruları alınmaya başlanan KOSGEB kredi başvuru süreci ile beraber binlerce kişinin araştırmaları hız kazandı. Mikro ölçekli işletmelere 30, küçük işletmelere ise tam 75 bin TL'lik üst limitli kredinin sağlanacağı bilinirken söz konusu krediye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "KOSGEB esnafa destek paketi kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. İşte 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak sağlanacak olan KOSGEB kredi başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylar…