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Haberler Yaşam KOSGEB faizsiz kredi 2021 başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor? KOSGEB’den esnafa destek için mikro ve küçük işletmeler için 75 bin TL’lik 3 yıl ertelemeli kredi paketi
Giriş Tarihi: 03.05.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 17:10

faizsiz kredi 2021 başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor? KOSGEB’den esnafa destek için mikro ve küçük işletmeler için 75 bin TL’lik 3 yıl ertelemeli kredi paketi

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberiyle esnaflara sağlanacak olan ve bugün itibarıyla başvuruları alınmaya başlanan kredi başvuru süreci ile beraber binlerce kişinin araştırmaları hız kazandı. Mikro ölçekli işletmelere 30, küçük işletmelere ise tam 75 bin TL'lik üst limitli kredinin sağlanacağı bilinirken söz konusu krediye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. İşte 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak sağlanacak olan şartları, tarihleri ve tüm detaylar…

KOSGEB esnafa destek paketi faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB’den mikro ölçekli ve küçük işletmeler için 75 bin TL’lik kredi paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntıları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle maddi açıdan ciddi anlamda etkilenen işletmeler için saplanacak olan bu krediyle ilgili olarak ise "KOSGEB 3 yıl ertelemeli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları gündeme taşındı. İşte kapsamında verilecek olan KOSGEB 3 yıl ertelemeli ve faizsiz kredi başvurusu ile ilgili tüm detaylar…

KOSGEB esnafa destek paketi faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB’den mikro ölçekli ve küçük işletmeler için 75 bin TL’lik kredi paketi

KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Bakan Varank, "Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" dedi.

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KOSGEB esnafa destek paketi faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB’den mikro ölçekli ve küçük işletmeler için 75 bin TL’lik kredi paketi

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Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandeminin, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdiğini bildirdi. Sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin birbiri ardına geldiğini kaydeden Varank, "Bu dönemde Covid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk. Bu süreçten elbette ekonominin belkemiği olarak kabul ettiğimiz KOBİ'lerimiz de etkilendi. Pandeminin KOBİ'ler üzerindeki bu etkisini azaltmak için elimizdeki tüm enstrümanları aktif şekilde kullanmaya başladık. alacaklarını 3 ay süreyle erteledik, projelere de 4 ay ek süre tanıdık. Süreç boyunca yaptığımız anketlerle de KOBİ'lerimizin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmedik" dedi.

KOSGEB esnafa destek paketi faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB’den mikro ölçekli ve küçük işletmeler için 75 bin TL’lik kredi paketi

'İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programını duyurduğunu anımsatarak, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Covid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra yani 2024'ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak. Bu programımız ile bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin TL'ye kadar destek vereceğiz. Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin TL'ye kadar ilave destek sağlayacağız. Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

KOSGEB esnafa destek paketi faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB’den mikro ölçekli ve küçük işletmeler için 75 bin TL’lik kredi paketi

'BU PROGRAMDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM'

"Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz" diyen Bakan Varank, : "Şu anki hedefimiz, Haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum." dedi. Bakan Varank, başvuruları 3-21 Mayıs arası alacaklarını kaydetti.

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