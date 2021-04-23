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Haberler Yaşam KPSS 2021 başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Lisans KPSS tarihleri ve başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 22:36

KPSS 2021 başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Lisans KPSS tarihleri ve başvuru ekranı!

Yüz binlerce adayın memuriyet için yarıştığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2021) ile ilgili güncel bilgiler duyuruldu. Bu yıl KPSS B grubu sınavı yapılmayacak. ? 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT başvuruları ne zaman gerçekleşecek? Sorularına yanıt arayan vatandaşlar ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve haberimizi inceliyor. ile ilgili en güncel veriler burada. İşte ekranı!

KPSS 2021 başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Lisans KPSS tarihleri ve KPSS başvuru ekranı!

ÖSYM sınav takviminde en çok kişinin başvuru yaptığı ve en çok merak edilen sınav olan ? Sorusu binlerce kişi tarafından incelemeye alındı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2021 sınav takvimi yayınlandı. 2021 KPSS tarihleri de böylece belli oldu. İşte ile ekranı!

KPSS 2021 başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Lisans KPSS tarihleri ve KPSS başvuru ekranı!

2021 LİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak. 14 Haziran 2021 tarihine kadar başvurular online olarak alınacak.

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KPSS 2021 başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Lisans KPSS tarihleri ve KPSS başvuru ekranı!

2021 LİSANS KPSS NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS 2021 başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Lisans KPSS tarihleri ve KPSS başvuru ekranı!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından adayların sınav sonuç görüntüleme ekranından 16 Eylül'de duyurulacak.

KPSS 2021 başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Lisans KPSS tarihleri ve KPSS başvuru ekranı!

2021 LİSE KPSS NE ZAMAN?

Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS oturumları, 2 yıldan bir düzenleniyor. Bu oturumlar geçtiğimiz yıl yapılmıştı, dolayısıyla bu sene bu mezuniyet türleri için sınav yapılmayacak.

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