KPSS 2021 başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Lisans KPSS tarihleri ve başvuru ekranı!

Yüz binlerce adayın memuriyet için yarıştığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2021) ile ilgili güncel bilgiler duyuruldu. Bu yıl KPSS B grubu sınavı yapılmayacak. KPSS başvuruları başladı mı? 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT başvuruları ne zaman gerçekleşecek? Sorularına yanıt arayan vatandaşlar ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve haberimizi inceliyor. 2021 lisans KPSS tarihleri ile ilgili en güncel veriler burada. İşte KPSS başvuru ekranı!