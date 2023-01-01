KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

KPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen sonuç tarihi tercih başvurusu yapan adayların gündeminde. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri sonuç adımında. KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…