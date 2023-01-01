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Haberler Yaşam KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı
Giriş Tarihi: 01.01.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 13:40

KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

KPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen sonuç tarihi tercih başvurusu yapan adayların gündeminde. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri sonuç adımında. KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…

KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu başvuru yapan adayların gündemindeki yerini aldı. Lisans, önlisans ve ortaöğretim puanına sahip adaylar Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemlerini geçtiğimiz ay gerçekleştirdi. Şimdi KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2022/2 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…

KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

KPSS 2022/2 TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

KPSS 2022/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz döneme göre, 2022/1 KPSS tercih işlemleri 7 Temmuz'da sona ermiş ve sonuçlar 20 Temmuz'da erişime açılmıştı.

Buna göre yerleştirme sonuçlarının 2023 Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

TERCİH YAPAN ADAYLAR DİKKAT!

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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