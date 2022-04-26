Haberler Yaşam KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2022-7 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 14:22

KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2022-7 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları bugün erişime açıldı. ÖSYM ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilen KGM personel alımı sonuçları ile hak kazanan adayların görev yerleştirmeleri gerçekleşti. 14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında alınan tercihler ardından sonuçlar bekleniyordu. Peki, KPSS 2022/7 tercih yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı…