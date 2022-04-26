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Haberler Yaşam KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2022-7 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 14:22

KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2022-7 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları bugün erişime açıldı. ÖSYM ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilen KGM personel alımı sonuçları ile hak kazanan adayların görev yerleştirmeleri gerçekleşti. 14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında alınan tercihler ardından sonuçlar bekleniyordu. Peki, KPSS 2022/7 tercih yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2022-7 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2022/7 tercih sonuçları erişime açıldı. ÖSYM işbirliğinde yürütülen personel alımı sürecinde sona gelindi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı sonuçları 26 Nisan 2022 (bugün) saat 14.00 itibarıyla adayların gündemindeki yerini aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları ile süreç tamamlandı. Peki, KPSS 2022/7 tercih yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM…

KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2022-7 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2022/7 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

21 Nisan tarihinde sona eren başvurularla birlikte bugün sonuçlar açıklandı. KGM tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilecek.

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KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2022-7 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." Denildi.

KGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2022-7 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı