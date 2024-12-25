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Haberler Yaşam KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI 2024 || KPSS 2024 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:03

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI 2024 || KPSS 2024 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024 merkezi atama tercih sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. 2024 KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih işlemlerini henüz tamamlamayanlar için son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI 2024 || KPSS 2024 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/2 tercih sonuçları için heyecan dorukta! Adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve başvuru sürecinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. ÖSYM duyuruları ile KPSS tercih sonuçları ve son başvuru tarihi yakından takip ediliyor. Peki, KPSS merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS tercih sürecine dair tüm merak edilenler...

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI 2024 || KPSS 2024 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

19 Aralık'ta başlayan KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih süreci 26 Aralık'a kadar devam edecek. Tercih ekranı saat 23.59'a kadar aktif olacak. Bu saatin geçmesi ile ekran kapatılacak.

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KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI 2024 || KPSS 2024 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

Tercihler, 30'u geçmemek üzere istek sırasına göre, ilgilenilen kadro ve pozisyonlar için yapılabilecek.

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI 2024 || KPSS 2024 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Tercihler 26 Aralık'ta bitecek olup, sonuçların Ocak ayı başında açıklanması bekleniyor.

KPSS 2024/2 sonuçları ile ilgili duyuru gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI 2024 || KPSS 2024 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/1 NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?

11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınan KPSS 2024/1 merkezi atama sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihinde açıklanmıştı.

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