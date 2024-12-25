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KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI 2024 || KPSS 2024 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
16:03
KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI 2024 || KPSS 2024 Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2024 merkezi atama tercih sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. 2024 KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih işlemlerini henüz tamamlamayanlar için son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...