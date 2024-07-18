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KPSS-2024/6 yerleştirme sonuç sorgulama sayfası: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
16:38
KPSS-2024/6 yerleştirme sonuç sorgulama sayfası: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih sonuçları belli oldu. 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi. İşte, ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı