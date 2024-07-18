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Haberler Yaşam KPSS-2024/6 yerleştirme sonuç sorgulama sayfası: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 16:38

KPSS-2024/6 yerleştirme sonuç sorgulama sayfası: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih sonuçları belli oldu. 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi. İşte, ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

KPSS-2024/6 yerleştirme sonuç sorgulama sayfası: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?

3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri sonuçlandı. Tercihte bulunan adaylar KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır araştırıyorlar. İşte KPSS MEB tercih sonuçları

KPSS-2024/6 yerleştirme sonuç sorgulama sayfası: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?

KPSS MEB TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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KPSS-2024/6 yerleştirme sonuç sorgulama sayfası: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

KPSS-2024/6 yerleştirme sonuç sorgulama sayfası: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?
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KPSS-2024/6 yerleştirme sonuç sorgulama sayfası: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?
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