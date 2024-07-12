KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI TARİHİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

1 milyondan fazla adayın katılım göstereceği KPSS lisans 2024 sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM daha önce yaptığı açıklamayla, KPSS maratonunun 14 Temmuz'da uygulanacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacağını belirtti. Bu sınavın ardından ise KPSS Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte KPSS Alan Bilgisi sınavları tarihi 2024