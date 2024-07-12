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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI TARİHİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
10:49
KPSS lisans 2024 sınavı için milyonların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, KPSS lisans sınavlarının Temmuz ayında yapılacağı belli olmuştu. KPSS Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz Pazar günü yapılacak. Daha sonra ise KPSS Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavları 2024 ne zaman yapılacak? KPSS Alan Bilgisi sınavları bu hafta mı, haftaya mı yapılacak? İşte KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 2024