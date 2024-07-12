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Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:49

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI TARİHİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

KPSS lisans 2024 sınavı için milyonların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, KPSS lisans sınavlarının Temmuz ayında yapılacağı belli olmuştu. KPSS Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz Pazar günü yapılacak. Daha sonra ise KPSS Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavları 2024 ne zaman yapılacak? KPSS Alan Bilgisi sınavları bu hafta mı, haftaya mı yapılacak? İşte KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 2024

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI TARİHİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

1 milyondan fazla adayın katılım göstereceği KPSS lisans 2024 sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM daha önce yaptığı açıklamayla, KPSS maratonunun 14 Temmuz'da uygulanacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacağını belirtti. Bu sınavın ardından ise KPSS Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte KPSS Alan Bilgisi sınavları tarihi 2024

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI TARİHİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI TARİHİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları iki günde gerçekleştirilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI TARİHİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

1. gün Alan Bilgisi sınavı 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'de,

2. gün Alan Bilgisi sınavı 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI TARİHİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 ÖSYM takvimine göre; KPSS Lisans sonuçları 23.08.2024 tarihinde açıklanacak.

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