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KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
15:15
KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?
KPSS Alan Bilgisi sınavları bugün başladı. Sınavların ilk oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri) bugün 12.45'te son buldu. Soruların zorluk seviyesini merak edenler KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı sorularıyla sınava katılanların yorumlarını merak ediyor. Peki KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?