Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 15:15

KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?

KPSS Alan Bilgisi sınavları bugün başladı. Sınavların ilk oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri) bugün 12.45'te son buldu. Soruların zorluk seviyesini merak edenler KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı sorularıyla sınava katılanların yorumlarını merak ediyor. Peki KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?

KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri bölümlerini kapsayan KPPS A Grubu Alan Bilgisi testi bugün gerçekleştirildi. Sınava ilişkin soruların zorluk seviyesi KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı sorusuyla araştırılıyor. İlk ayağı 14 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?

KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?

KPSS ALAN BİLGİSİ ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

İşte sosyal medyadan sınava giren adayların yorumları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?

"KPSS Alan bilgisi oturumuna girdim. Mezun olduğumdan bu yana hiç calışmamış ve bir soru çözmeden girdiğim sınavın gayet kolay olduğunu söyleyebilirim.
Çalışarak girseydim büyük ihtimalle zor olduğunu söylicektim."

KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu nasıldı?

"Çalışanın yapacağı bir sınavdı, ben çalışmadım yapamadım."

SON DAKİKA