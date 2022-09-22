Haberler Yaşam KPSS alan sınavı ne zaman, kaç dakika? 2022 KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ile sorgula

Giriş Tarihi: 22.09.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 10:49

KPSS alan sınavı için araştırmalar şimdiden başladı. ÖSYM AİS giriş ekranı ile KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi alınabilmekte. KPSS lisans GY-GK sınavı geçen hafta yapıldı. KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt ararken, sınav için son günlere girmiş durumdayız. KPSS alan sınavı ne zaman, saat kaçta soruları da bu sebeple soruluyor. Özellikle KPSS alan bilgisi sınavı kaç dakika sorusu bu sebeple yanıt arıyor. Peki, 2022 KPSS alan sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…