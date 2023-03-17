Haberler Yaşam KPSS başvuru ve sınav takvimi 2023: ÖSYM sınav tarihleri takvimi ile 2023 KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı?

Giriş Tarihi: 17.03.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 13:54

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2023: ÖSYM sınav tarihleri takvimi ile 2023 KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı?

ÖSYM sınav takvimi 2023 üzerinde KPSS, YKS, DGS gibi sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Memur adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı için araştırmalarını sürdürüyor. KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın ardından KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuruları başladı mı gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, bu yıl üniversite sınavı ne zaman? İşte, 2023 KPSS sınav takvimi ile Genel Yetenek-Genel Kültür, ÖABT, Alan Bilgisi sınav tarihleri…