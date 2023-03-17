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Haberler Yaşam KPSS başvuru ve sınav takvimi 2023: ÖSYM sınav tarihleri takvimi ile 2023 KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 13:54

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2023: ÖSYM sınav tarihleri takvimi ile 2023 KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı?

ÖSYM sınav takvimi 2023 üzerinde KPSS, YKS, DGS gibi sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Memur adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı için araştırmalarını sürdürüyor. KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın ardından KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuruları başladı mı gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, bu yıl üniversite sınavı ne zaman? İşte, 2023 KPSS sınav takvimi ile Genel Yetenek-Genel Kültür, ÖABT, Alan Bilgisi sınav tarihleri…

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2023: ÖSYM sınav tarihleri takvimi ile 2023 KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı?

KPSS başvuru tarihleri ile sınav günü gündemdeki yerini aldı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak başvuruların ardından üniversite sınavı tarihi beklenecek. Deprem nedeniyle bazı sınavların tarihlerinde değişiklik yaşanırken son dakika açıklaması ile KPSS ne zaman sorusu yanıtlandı. Genel Yetenek – Genel Kültür, ÖABT, Alan Bilgisi sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS 2023 sınavına kaç gün kaldı? İşte, tüm merak edilenler…

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2023: ÖSYM sınav tarihleri takvimi ile 2023 KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı?

ÖSYM DUYURDU: KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırmıştı. Nedeni ise üniversite sınavı ile seçimlerin aynı tarihe denk gelme ihtimaliydi.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2023 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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KPSS başvuru ve sınav takvimi 2023: ÖSYM sınav tarihleri takvimi ile 2023 KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı?

2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri de açıkladı.

Buna göre; 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2023: ÖSYM sınav tarihleri takvimi ile 2023 KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı?

ÖSYM Başkanı Ersoy'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak"

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2023: ÖSYM sınav tarihleri takvimi ile 2023 KPSS ne zaman, başvuruları başladı mı?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi.

ÖSYM tarafından KPSS sınav başvuru takvimine yönelik henüz bir duyuru yapılmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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