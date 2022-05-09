ÖSYM takvimi 2022 ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklanmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak binlerce kişi bu doğrultuda; başvuru ücreti, sınav tarihi, kılavuzu gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, lisans ve ön lisans olacak şekilde üç oturum halinde düzenlenecek. Peki; KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ücreti, sınav tarihi ve kılavuz bilgileri son durum.