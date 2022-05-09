Haberler Yaşam KPSS başvuruları 2022 başladı mı? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:29 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:29

KPSS başvuruları 2022 başladı mı? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM takvimi 2022 ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklanmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak binlerce kişi bu doğrultuda; başvuru ücreti, sınav tarihi, kılavuzu gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, lisans ve ön lisans olacak şekilde üç oturum halinde düzenlenecek. Peki; KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ücreti, sınav tarihi ve kılavuz bilgileri son durum.