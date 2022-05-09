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Haberler Yaşam KPSS başvuruları 2022 başladı mı? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:29 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:29

KPSS başvuruları 2022 başladı mı? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM takvimi 2022 ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklanmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak binlerce kişi bu doğrultuda; başvuru ücreti, sınav tarihi, kılavuzu gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, lisans ve ön lisans olacak şekilde üç oturum halinde düzenlenecek. Peki; KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ücreti, sınav tarihi ve kılavuz bilgileri son durum.

KPSS başvuruları 2022 başladı mı? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?

2021-2022 ÖSYM takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş olup takvime göre; KPSS başvuru ve sınav tarihleri de açıklanmıştı. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişi sınava katılacak olup sınav öncesinde adayların KPSS başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyor. Söz konusu sınav farklı tarihlerde ve üç oturum halinde düzenlenecek. Peki; Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte yanıtı!

KPSS başvuruları 2022 başladı mı? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 03 Ağustos 2022 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS başvuruları 2022 başladı mı? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 07 Ekim 2022 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS başvuruları 2022 başladı mı? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti henüz belli olmadı. KPSS başvuru ücretleri kılavuz yayımlandığında duyurulmuş olacak.

KPSS başvuruları 2022 başladı mı? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS NE ZAMAN? (2022 SINAV TAKVİMİ)

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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