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KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 Lisans, ön lisans, ortaöğretim, engelli, DHBT KPSS başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
15:32
KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 Lisans, ön lisans, ortaöğretim, engelli, DHBT KPSS başvuruları ne zaman?
ÖSYM tarafından 2024 sınav takvimini yayınladı. Yayımlanan takvimin ardından gözler başvurulara çevrildi. Milyonlarca öğrencinin Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek ve memur olmak için gün saydığı KPSS başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. 2024 yılında ÖSYM tarafından lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT tüm oturumlara girecek adaylar için farklı puan türlerinden hesaplama yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımında kullanılan puan türleri için başvurular ne sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvurusu, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar