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KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI LİSTESİ 2025! KPSS gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:53
KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI LİSTESİ 2025! KPSS gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?
2024 KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar aldıkları puanlara göre hangi kadrolara başvurabileceklerini araştırmaya başladı. Gardiyan alımı tarihleri ve başvuru şartları infaz koruma memuru (gardiyan) olmayı hedefleyen adayların gündeminde. Bu kapsamda KPSS gardiyan taban puanları için araştırmalar hız kazandı. Gardiyanlık kadrolarına başvurular; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türüne göre yapılacak. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir? İşte, KPSS gardiyan atama puanları...