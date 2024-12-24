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Haberler Yaşam KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI LİSTESİ 2025! KPSS gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:53

KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI LİSTESİ 2025! KPSS gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

2024 KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar aldıkları puanlara göre hangi kadrolara başvurabileceklerini araştırmaya başladı. Gardiyan alımı tarihleri ve başvuru şartları infaz koruma memuru (gardiyan) olmayı hedefleyen adayların gündeminde. Bu kapsamda KPSS gardiyan taban puanları için araştırmalar hız kazandı. Gardiyanlık kadrolarına başvurular; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türüne göre yapılacak. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir? İşte, KPSS gardiyan atama puanları...

KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI LİSTESİ 2025! KPSS gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

İnfaz koruma memuru (gardiyan) olmayı hedefleyen adaylar, KPSS gardiyan atama taban puanları 2025 için araştırmalarını sürdürüyor. dalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde görev almayı planlayan adaylar, başvuru sürecinde avantajlı olabilmek için tercih listelerini hazırlamadan önce gerekli puanları ve detayları öğrenmeye çalışıyor. İşte ÖSYM ile gardiyanlık atama puanları...

KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI LİSTESİ 2025! KPSS gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) KPSS PUANI KAÇ?
Ceza infaz memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.

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KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI LİSTESİ 2025! KPSS gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

KPSSP94 PUANI NEDİR?
P-94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür.
KPSS P94 puan türüyle adaylar iki yıl boyunca tercih yapabilir.
KPSS ortaöğretim (lise) sınavı çift yıllarda yapıldığından önümüzdeki yıl sınav düzenlenmeyecek. KPSS ortaöğretim sınavı 2026 yılında organize edilecek.

KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI LİSTESİ 2025! KPSS gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS 2024 Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde detaylara yer vereceğiz.
e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6'ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI LİSTESİ 2025! KPSS gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

GARDİYAN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular için adayların lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden gerekli puanı almış olmaları gerekiyor.
Başvurular https://www.turkiye.gov.tr adresi e-Devlet üzerinden aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleşecek.
İnfaz koruma memuru başvuruları başladığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

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