Giriş Tarihi: 31.08.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
19:32
KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2024: KPSS1,2,3 puanları olanlar dikkat! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?
Geçtiğimiz günlerde açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ardından KPSS lisans tercihleri adayların gündemine yerleşti. ÖSYM tarafından ilan edilen sonuçların ardından kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleştirme işlemlerinin yapılmasını bekleyen adaylar tercih listelerini hazırlamaya başladı. Tercih kılavuzu ve takvimi osym.gov.tr adresi AİS ekranından ilan edilecek. Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar listelerini oluşturuyor. Peki, KPSS lisans tercihleri ne zaman?