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Giriş Tarihi: 31.08.2024 19:31 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 19:32

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2024: KPSS1,2,3 puanları olanlar dikkat! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ardından KPSS lisans tercihleri adayların gündemine yerleşti. ÖSYM tarafından ilan edilen sonuçların ardından kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleştirme işlemlerinin yapılmasını bekleyen adaylar tercih listelerini hazırlamaya başladı. Tercih kılavuzu ve takvimi osym.gov.tr adresi AİS ekranından ilan edilecek. Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar listelerini oluşturuyor. Peki, KPSS lisans tercihleri ne zaman?

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2024: KPSS1,2,3 puanları olanlar dikkat! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sonuçların ilan edilmesiyle birlikte söz konusu sınavın oturumlarına giren adayların boş kadroların ilan edilmesi ve tercih dönemini bekeliyor. İşte KPSS tercih takvimi ve kılavuzu

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2024: KPSS1,2,3 puanları olanlar dikkat! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN,HANGİ TARİHTE?

ÖSYM bu yıl ki tercihler için henüz resmi bir açıklama gelmedi. KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti. Tarihlerin açıklanmasının ardından kılavuz da yayımlanacak.

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KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2024: KPSS1,2,3 puanları olanlar dikkat! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2024?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu için ÖSYM tarafından henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarihler açıklandığında yer vereceğiz.

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2024: KPSS1,2,3 puanları olanlar dikkat! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

KPSS P1 PUANI İLE ALIMI YAPAN KURUMLAR

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2024: KPSS1,2,3 puanları olanlar dikkat! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?
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