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KPSS ÖABT giriş belgesi yayınlandı: 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
10:41
KPSS ÖABT giriş belgesi yayınlandı: 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı
KPSS ÖABT önümüzdeki hafta sonu düzenleniyor. Önceki oturumları geçtiğimiz haftalarda tamamlanan KPSS, bu hafta sonu düzenlenecek oturumlarla birlikte son bulacak. Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden giriş yaparak sınav belgelerine erişebilecek. İşte 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı ile KPSS ÖABT giriş belgesi görüntüleme linki…