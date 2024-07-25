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Haberler Yaşam KPSS ÖABT giriş belgesi yayınlandı: 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:41

KPSS ÖABT giriş belgesi yayınlandı: 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı

KPSS ÖABT önümüzdeki hafta sonu düzenleniyor. Önceki oturumları geçtiğimiz haftalarda tamamlanan KPSS, bu hafta sonu düzenlenecek oturumlarla birlikte son bulacak. Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden giriş yaparak sınav belgelerine erişebilecek. İşte 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı ile KPSS ÖABT giriş belgesi görüntüleme linki…

KPSS ÖABT giriş belgesi yayınlandı: 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı

KPSS ÖABT giriş belgesi erişime açıldı… Sınava katılacak adaylar ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek. İşte 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı ile sınav merkezi öğrenme linki…

KPSS ÖABT giriş belgesi yayınlandı: 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adaylar sınav giriş belgesini online olarak görüntüleyebilecek.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS ÖABT giriş belgesi yayınlandı: 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan duyuruda; "4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KPSS ÖABT giriş belgesi yayınlandı: 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı

KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek. ÖABT 4 Ağustos Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

KPSS ÖABT giriş belgesi yayınlandı: 2024 ÖABT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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