KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Lisans KPSS alan bilgisi sınavının ilk iki oturumu, bugün tamamlandı. 25 Eylül Pazar günü yapılacak üçüncü oturumla beraber KPSS alan bilgisi sınavı tamamlanmış olacak. Ardından KPSS ÖABT için heyecanlı bekleyiş başlayacak. ÖSYM, geçtiğimiz günlerde KPSS ÖABT sınav giriş belgelerini erişime açtı. Bu noktada öğretmen olmak isteyen adaylar, ''KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav tarihi ve ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…