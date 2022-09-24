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Haberler Yaşam KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 24.09.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 17:19

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Lisans KPSS alan bilgisi sınavının ilk iki oturumu, bugün tamamlandı. 25 Eylül Pazar günü yapılacak üçüncü oturumla beraber KPSS alan bilgisi sınavı tamamlanmış olacak. Ardından KPSS ÖABT için heyecanlı bekleyiş başlayacak. ÖSYM, geçtiğimiz günlerde KPSS ÖABT sınav giriş belgelerini erişime açtı. Bu noktada öğretmen olmak isteyen adaylar, ''KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav tarihi ve ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS ÖABT için sayılı günler kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2022 Lisans KPSS alan bilgisi sınavı oturumları, 25 Eylül Pazar günü son bulacak. Ardından öğretmen olmak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS ÖABT sınavı gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, hangi tarihte ve saat kaçta? KPSS ÖABT sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı…

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre;

KPSS Lisans alan bilgisi sınavları, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

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KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi) ise 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek ve sınav saat 10:15'te başlayacak.

ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

2022 KPSS ÖABT (Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınava giriş belgeleri yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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