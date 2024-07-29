KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) ne zaman, saat kaçta,kaç soru ve kaç dakika?ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS ÖABT oturumu için geri sayım başladı. Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda son basamak gerçekleşiyor. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçlarına ÖABT sınav sonuçlarının eklenmesiyle KPSS 2024 atama puanları ortaya çıkmış olacak. Peki KPSS ÖABT ne zaman 2024? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor?