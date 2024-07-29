Giriş Tarihi: 29.07.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
23:25
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) ne zaman, saat kaçta,kaç soru ve kaç dakika?ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama
KPSS 2024 ÖABT sınavı ile devam ediyor. Öğretmen adayları tarafından ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? Soruları gündemde. Öğretmen adaylarının gireceği sınavla birlikte KPSS lisans maratonu tamamlanacak. 2024-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024 tarihinde, 2024-KPSS Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler sınavın son etabı ÖABT oturumuna çevrildi. Peki KPSS ÖABT ne zaman 2024? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? İşte 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi...