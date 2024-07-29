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Giriş Tarihi: 29.07.2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 23:25

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) ne zaman, saat kaçta,kaç soru ve kaç dakika?ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS 2024 ÖABT sınavı ile devam ediyor. Öğretmen adayları tarafından ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? Soruları gündemde. Öğretmen adaylarının gireceği sınavla birlikte KPSS lisans maratonu tamamlanacak. 2024-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024 tarihinde, 2024-KPSS Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler sınavın son etabı ÖABT oturumuna çevrildi. Peki KPSS ÖABT ne zaman 2024? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? İşte 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi...

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT ne zaman, saat kaçta,kaç soru ve kaç dakika?ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS ÖABT oturumu için geri sayım başladı. Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda son basamak gerçekleşiyor. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçlarına ÖABT sınav sonuçlarının eklenmesiyle KPSS 2024 atama puanları ortaya çıkmış olacak. Peki KPSS ÖABT ne zaman 2024? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT ne zaman, saat kaçta,kaç soru ve kaç dakika?ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

ÖABT 2024 NE ZAMAN?

2024-ÖABT'nin 4 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. KPSS ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14:45'te başlayacak.

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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT ne zaman, saat kaçta,kaç soru ve kaç dakika?ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT ne zaman, saat kaçta,kaç soru ve kaç dakika?ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adaylar sınav giriş belgesini online olarak görüntüleyebilecek.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT ne zaman, saat kaçta,kaç soru ve kaç dakika?ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

ÖABT OTURUMU KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

KPSS ÖABT sınavı 18 branşta yapılmaktadır. Yanısıra ÖABT sınavında alan bilgisinden 75 soru çıkmaktadır. Sözel alanlar için 120 dakika, buna karşın sayısal alanlar için 150 dakika verilmektedir.

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