Giriş Tarihi: 01.09.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
09:32
KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI PDF | 2024 KPSS sınav soruları ve cevap anahtarı yayında mı, ne zaman yayımlanacak?
KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü gerçekleşiyor. Ön lisans mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev alabilmeleri için gerçekleştirilen sınavda adaylar 120 sorudan sorumlu oluyor ve 130 dakika sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşecek sınava bu sene 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS Ön Lisans soru ve cevapları PDF sorgulama