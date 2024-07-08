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Haberler Yaşam KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2024: ÖSYM ile KPSS Önlisans geç başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 17:08

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2024: ÖSYM ile KPSS Önlisans geç başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

KPSS Önlisans başvuru ekranı bir kez daha tarihleri kaçıranlar için açılıyor. İki yıllık bölümden mezun olanlar kamudaki uygun kontenjanlara başvurabilmek adına puanlarını alacak. Bu noktada KPSS Önlisans geç başvuru tarihi 2024 gündemdeki yerini aldı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak başvurularda başvuru ücreti değişiklik gösterecek ve süreç daha kısa sürecek. Peki; KPSS Önlisans geç başvurusu ne zaman, ne kadar, nasıl yapılır? İşte, detaylar...

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2024: ÖSYM ile KPSS Önlisans geç başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

KPSS Önlisans geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. Kılavuza göre tarihi kaçıranlar için yeniden açılan ÖSYM AİS ekranı ziyaret ediliyor. Ön lisans mezunları kamudaki iş ilanlarına başvuru yapabilmek için sınava katılacak. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından geç kalanlar ekran başında. Peki; 2024 KPSS Önlisans geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2024: ÖSYM ile KPSS Önlisans geç başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2024

ÖSYM sınav ve başvuru takvimine göre KPSS Önlisans Geç Başvuruları 9 - 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2024: ÖSYM ile KPSS Önlisans geç başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

KPSS SINAV TAKVİMİ 2024

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2024: ÖSYM ile KPSS Önlisans geç başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS sınav ücreti 350 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru tarihlerinde bu ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınıyor.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2024: ÖSYM ile KPSS Önlisans geç başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınıyor.

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