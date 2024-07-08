KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2024: ÖSYM ile KPSS Önlisans geç başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

KPSS Önlisans geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. Kılavuza göre tarihi kaçıranlar için yeniden açılan ÖSYM AİS ekranı ziyaret ediliyor. Ön lisans mezunları kamudaki iş ilanlarına başvuru yapabilmek için sınava katılacak. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından geç kalanlar ekran başında. Peki; 2024 KPSS Önlisans geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman, nasıl yapılır?