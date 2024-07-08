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KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2024: ÖSYM ile KPSS Önlisans geç başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
17:08
KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2024: ÖSYM ile KPSS Önlisans geç başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?
KPSS Önlisans başvuru ekranı bir kez daha tarihleri kaçıranlar için açılıyor. İki yıllık bölümden mezun olanlar kamudaki uygun kontenjanlara başvurabilmek adına puanlarını alacak. Bu noktada KPSS Önlisans geç başvuru tarihi 2024 gündemdeki yerini aldı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak başvurularda başvuru ücreti değişiklik gösterecek ve süreç daha kısa sürecek. Peki; KPSS Önlisans geç başvurusu ne zaman, ne kadar, nasıl yapılır? İşte, detaylar...