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Haberler Yaşam KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuru ile 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.11.2022 23:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 23:20

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuru ile 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

KPSS lise sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavına bir milyondan fazla kişi katıldı. Memur olmak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldıktan sonra tercihlerin başlamasını bekleyecek. Bu sebeple KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanma tarihi 2022 ÖSYM duyuru ile belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ile detaylar…

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuru ile 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

KPSS ortaöğretim sonuç açıklanma tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu ve herkes o günü bekliyor. Duyuruyu görmeyen adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı gibi sorulara yanıt arıyor. KPSS sonuçları 2022 sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişilebiliyor. İşte KPSS lise sınavı sonuçları hakkında detaylar…

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuru ile 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuru ile 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

KPSS ORTAÖĞRETİMDE HANGİ MEMURLUKLAR VAR, NE OLUNUR?

KPSS ortaöğretim puanı ile çeşitli memur kadrolarına başvuruda bulunulabilir. Bunlar arasında:

-Bekçilik

-Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

-Belediyeler (zabıtalık dahil)

-Orman koruma memuru

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuru ile 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde erişime açılacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuru ile 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

KPSS ORTAÖĞRETİMDE HANGİ MEMURLUKLAR VAR, NE OLUNUR?

KPSS ortaöğretim puanı ile çeşitli memur kadrolarına başvuruda bulunulabilir. Bunlar arasında:

-Bekçilik

-Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

-Belediyeler (zabıtalık dahil)

-Orman koruma memuru

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