KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuru ile 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

KPSS lise sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavına bir milyondan fazla kişi katıldı. Memur olmak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldıktan sonra tercihlerin başlamasını bekleyecek. Bu sebeple KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanma tarihi 2022 ÖSYM duyuru ile belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ile detaylar…