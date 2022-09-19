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Haberler Yaşam KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2022: KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 09:40

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2022: KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

İptal edilen 2022 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), ÖSYM tarafından 18 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Toplam 2 oturumda düzenlenen sınavın ardından KPSS puan hesaplama gündemdeki yerini aldı. Aldıkları puanları hesaplamak isteyen memur adayları, ''KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net gerekir?'' sorularına yanıt arıyor. KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir? İşte, 2022 KPSS puan hesaplama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar…

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2022: KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

KPSS puan hesaplama, 2022 KPSS Lisan sınavı sonrası gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava giren memur adayları, KPSS puan hesaplama formülü sayesinde sınav sonucuna ilişkin tahmini hesaplama yapabiliyor. 2022 KPSS kılavuzunda puan hesaplama ile ilgili formüllere yer verildi. Peki KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, P1, P2, P3 ne anlama gelir? KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net yapmak gerekir? İşte, Netlere göre KPSS puan hesaplama formülü!

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2022: KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

2022 KPSS LİSANS GY-GK-EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMLARI TAMAMLANDI!

İptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları, 18 Eylül tarihinde düzenlendi.

Memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın ardından KPSS puan hesaplama gündemdeki yerini aldı. İşte, KPSS puan hesaplama ekranı ve formülü…

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KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2022: KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2022: KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2022: KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

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