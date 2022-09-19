KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2022: KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

İptal edilen 2022 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), ÖSYM tarafından 18 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Toplam 2 oturumda düzenlenen sınavın ardından KPSS puan hesaplama gündemdeki yerini aldı. Aldıkları puanları hesaplamak isteyen memur adayları, ''KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net gerekir?'' sorularına yanıt arıyor. KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir? İşte, 2022 KPSS puan hesaplama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar…