KPSS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali || KPSS sınavına girmeden önce başarı için okunacak dualar hangisi?

Sınavda başarılı olmak isteyen memur adayları dua ve sureler için arama motorlarına yöneldi. KPSS Alan Bilgisi sınavında okunacak sınav başarı duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve meali sorgulanıyor. Özellikle Kalem Suresi, İnşirah Suresi, Fetih Suresi, Yasin Suresi ve Ayetel Kürsi gibi sureler ve dualar için araştırılmaya başlandı.Peki, KPSS sınav duası okunuşu ve anlamı nedir? İşte, KPSS sınav başarı duası oku!