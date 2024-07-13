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Haberler Yaşam KPSS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali || KPSS sınavına girmeden önce başarı için okunacak dualar hangisi?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 12:28

KPSS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali || KPSS sınavına girmeden önce başarı için okunacak dualar hangisi?

14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek KPSS alan sınavı ile birlikte başarı duası araştırmaları hız kazandı. 1 milyonu aşkın adayın katılım sağlayacağı KPSS Lisans için "KPSS sınav duası" arama motorlarında araştırılıyor. ÖSYM tarafından bu hafta sonu gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı öncesinde okunacak dualar, çekilecek zikirler ve zihin açıklığı duası için sorgulamalar başladı. Peki, KPSS sınavında başarı için okunacak dualar hangisi? İşte, KPSS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali!

KPSS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali || KPSS sınavına girmeden önce başarı için okunacak dualar hangisi?

Sınavda başarılı olmak isteyen memur adayları dua ve sureler için arama motorlarına yöneldi. KPSS Alan Bilgisi sınavında okunacak sınav başarı duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve meali sorgulanıyor. Özellikle Kalem Suresi, İnşirah Suresi, Fetih Suresi, Yasin Suresi ve Ayetel Kürsi gibi sureler ve dualar için araştırılmaya başlandı.Peki, KPSS sınav duası okunuşu ve anlamı nedir? İşte, KPSS sınav başarı duası oku!

KPSS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali || KPSS sınavına girmeden önce başarı için okunacak dualar hangisi?

KPSS SINAV DUASI TÜRKÇE/ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ

SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR, SURELER

Oldukça heyecan ve rekabet dolu sınavlarda başarılı olmak için okunacak birçok dua ve Kur'an'ı Kerim'den sureler mevcuttur. Bu dua ve sureleri sizler için şöyle sıralayabiliriz;

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KPSS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali || KPSS sınavına girmeden önce başarı için okunacak dualar hangisi?

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".

  • Sınavlarda başarılı olmak ve heyecanı yenmek için yukarıdaki dua, sınavdan önce 19 kere okunması tavsiye edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerden birisidir.

Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîra(n) ( İsra Suresi 80.ayet)

Türkçe meali: Şöyle dua et: "Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!"

KPSS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali || KPSS sınavına girmeden önce başarı için okunacak dualar hangisi?

Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresinin 25, 26, 27 ve 28. Ayeti kerimeleri başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir.

Kâle rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emir. Vahlul 'ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî.

Türkçe meali: " Rabbim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

Sınavda başarılı olmak için Kalem Suresinin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

KPSS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali || KPSS sınavına girmeden önce başarı için okunacak dualar hangisi?

Kalem Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

4. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

5. Fesetubsıru ve yubsırune.

6. Bieyyikumulmeftunu.

7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

8. Fela tutı'ılmukezzibiyne

9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

11. Hemmazin meşşain binemiymin.

12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.

14. En kane za malin ve beniyne.

15. İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16. Senesimuhu 'alelhurtumi.

17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18. Ve la yestesnune.

19. Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20. Feasbehat kessariymi.

21. Fetenadev musbihıyne.

22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23. Fentaleku ve hum yetehafetune.

24. En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

25. Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

27. Bel nahnu mahrumune.

28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30. Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

34. İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36. Ma lekum keyfe tahkumune.

37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39. Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42. Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47. Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

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