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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
12:57
KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?
2025 KPSS tarihleri, sınavlara katılacak olan adayların planlamalarını yapabilmesi için oldukça önemli. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar sınava katılacakları düzeye göre başvuru sürecini takip ederek hazırlıklarını başlatacaklar. Peki; 2025 KPSS ne zaman yapılacak?