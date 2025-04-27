KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini duyurdu. Bu yılki KPSS takvimiyle birlikte, sınavın hangi tarihlerde yapılacağı ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceği belli oldu. Adaylar, başvurularını yapmak ve sınavlara katılacakları düzey doğrultusunda hazırlıklarını başlatmak için ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre hareket edecekler.Peki, 2025 KPSS ne zaman gerçekleşecek? İşte sınav tarihi.