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Haberler Yaşam KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:57

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

2025 KPSS tarihleri, sınavlara katılacak olan adayların planlamalarını yapabilmesi için oldukça önemli. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar sınava katılacakları düzeye göre başvuru sürecini takip ederek hazırlıklarını başlatacaklar. Peki; 2025 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini duyurdu. Bu yılki KPSS takvimiyle birlikte, sınavın hangi tarihlerde yapılacağı ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceği belli oldu. Adaylar, başvurularını yapmak ve sınavlara katılacakları düzey doğrultusunda hazırlıklarını başlatmak için ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre hareket edecekler.Peki, 2025 KPSS ne zaman gerçekleşecek? İşte sınav tarihi.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.