KPSS SONUÇ TARİHLERİ 2024 (GY-G- EB-ÖABT): ÖSYM tarihi duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

2024 lisans KPSS maratonu sona erdi. Sırasıyla, 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi Oturumları ve son olarak 4 Ağustos'ta Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı gün...