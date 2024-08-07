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Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:40

KPSS SONUÇ TARİHLERİ 2024 (GY-G- EB-ÖABT): ÖSYM tarihi duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının ardından 2024 lisans KPSS maratonu sona erdi. Sırasıyla, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından KPSS sonuç tarihi kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte detaylar...

KPSS SONUÇ TARİHLERİ 2024 GY-G- EB-ÖABT: ÖSYM tarihi duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

2024 lisans KPSS maratonu sona erdi. Sırasıyla, 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi Oturumları ve son olarak 4 Ağustos'ta Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı gün...

KPSS SONUÇ TARİHLERİ 2024 GY-G- EB-ÖABT: ÖSYM tarihi duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS lisans sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, 2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçlarına ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişecek.

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KPSS SONUÇ TARİHLERİ 2024 GY-G- EB-ÖABT: ÖSYM tarihi duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇ TARİHLERİ 2024 GY-G- EB-ÖABT: ÖSYM tarihi duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

KPSS ORTAÖĞRETİM 2024 SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇ TARİHLERİ 2024 GY-G- EB-ÖABT: ÖSYM tarihi duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?
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