Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
14:40
KPSS SONUÇ TARİHLERİ 2024 (GY-G- EB-ÖABT): ÖSYM tarihi duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?
KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının ardından 2024 lisans KPSS maratonu sona erdi. Sırasıyla, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından KPSS sonuç tarihi kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte detaylar...