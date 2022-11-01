SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

KPSS önlisans sınavına katılan adayların sınavlarının geçerli olması için uyması gereken kurallar başvuru kılavuzunda belirtilmiştir. Buna göre adayların sınav esnasında konuşmaları, kopya çekmeleri-vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıdı kullanmaları veya soru ve cevapları başka bir kağıda yazmaları yasaktır. İşte sınavın geçerli sayılması için adayların uyması gereken kurallar;

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

• Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi'ni sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

• Cevaplarını sınav süresi içinde Cevap Kâğıdı'nın ilgili alanına işaretlemiş olması,

• Cevap Kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarası'nı doğru olarak yazıp kodlaması,

• Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı'na yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,