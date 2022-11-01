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Haberler Yaşam KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 10:14

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre; KPSS ön lisans sonuçları Kasım ayının ilk haftasında erişime açılacak. Binlerce katılımcı ön lisans sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarından 120 soruyu cevapladı. Peki; KPSS önlisans sonuçları ne zaman belli olacak, bugün mü? İşte 2022 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi ile sorgulama bilgileri.

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

9 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen ön lisans sınavı sonrası KPSS sonuçları bekleniyor. KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek. Sınava katılan pek çok aday "KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı için araştırma yapıyor. İşte KPSS sınav sonuçları 2022 için güncel bilgiler.

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sınavında adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarından 120 soru yöneltildi. Adaylar KPSS önlisans sonuçları ile birlikte iki yıl boyunca kamu kurumlarında açılan kadrolara başvuru yapabilecekler.ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre KPSS önlisans sınav sonuçları 3 Kasım'da erişime açılacak. ÖSYM'nin gündeminde sınav sonuçlarının belirlenen takvimden önce açıklanması bulunmuyor.

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KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

SINAV SONUÇLARI ÖSYM AİS'TE OLACAK!

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre sınav sonuçları, 3 Kasım'da ÖSYM sınav sonucu açıklama sisteminde olacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sınav sonuç ekranında Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından elde edilen puan ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacaktır. Sınav sonuçları mobil uygulama üzerinden de sorgulanabilir. KPSS önlisans sonuçları, adaylara basılı olarak bildirilmeyecektir. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmündedir.

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

KPSS önlisans sınavına katılan adayların sınavlarının geçerli olması için uyması gereken kurallar başvuru kılavuzunda belirtilmiştir. Buna göre adayların sınav esnasında konuşmaları, kopya çekmeleri-vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıdı kullanmaları veya soru ve cevapları başka bir kağıda yazmaları yasaktır. İşte sınavın geçerli sayılması için adayların uyması gereken kurallar;

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

• Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi'ni sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

• Cevaplarını sınav süresi içinde Cevap Kâğıdı'nın ilgili alanına işaretlemiş olması,

• Cevap Kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarası'nı doğru olarak yazıp kodlaması,

• Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı'na yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve Cevap Kâğıdı'nda işaretlemeye devam etmemesi,

• Sınav sonunda Soru Kitapçığı'nı (sayfaları eksiksiz olarak) ve Cevap Kâğıdı'nı sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

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