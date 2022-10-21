Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS sonuçları AÇIKLANDI duyurusu ÖSYM'den bekleniyor! 2022 KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 11:14

KPSS sonuçları AÇIKLANDI duyurusu ÖSYM'den bekleniyor! 2022 KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika duyurusu ile KPSS sonuçları duyuruluyor. 18 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında tamamlanan lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınav sonuçları bugün açıklanacak. Şimdi ise gözler ÖSYM AİS ekranında. Sonuçların her an açıklanma ihtimali söz konusu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM sonuç sorgula ekranı

KPSS sonuçları AÇIKLANDI duyurusu ÖSYM’den bekleniyor! 2022 KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklanıyor! Lisans, önlisans ve alan bilgisi sınav oturumları tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ÖSYM'den yapılan açıklamayla KPSS sonuçlarının açıklandığı tarih çok önceden duyuruldu. Sınava girenler sonuçların açıklanmasıyla arama motorlarında KPSS sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair son bilgiler…

KPSS sonuçları AÇIKLANDI duyurusu ÖSYM’den bekleniyor! 2022 KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS sonuçları AÇIKLANDI duyurusu ÖSYM’den bekleniyor! 2022 KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak. KPSS tercih kılavuzun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS lisans sonuçlarının 21 Ekim Cuma günü erişime açılması bekleniyor. KPSS lisans sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. KPSS önlisans sonuçları ise 3 Kasım tarihinde erişime açılacak.

KPSS sonuçları AÇIKLANDI duyurusu ÖSYM’den bekleniyor! 2022 KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuç tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS sonuçları AÇIKLANDI duyurusu ÖSYM’den bekleniyor! 2022 KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS sınav sonuç takvimiyle birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

SON DAKİKA