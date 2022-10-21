Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika duyurusu ile KPSS sonuçları duyuruluyor. 18 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında tamamlanan lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınav sonuçları bugün açıklanacak. Şimdi ise gözler ÖSYM AİS ekranında. Sonuçların her an açıklanma ihtimali söz konusu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM sonuç sorgula ekranı