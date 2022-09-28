Haberler Yaşam KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile duyuruldu! 2022 lisans sınav sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 28.09.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 08:02

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile duyuruldu! 2022 lisans sınav sonuçları sorgulama

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası sırada sınav sonuçları yer alıyor. Yenilenen 2022 ÖSYM takvimi sonrası KPSS sonuç tarihi de adaylar ile paylaşıldı. Şimdi KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorularına yanıt aranıyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların tercih ettiği sınavda son adıma gelindi. KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç.osym.gov.tr ile lisans sınav sonuçları sorgulama ekranı…