Haberler Yaşam KPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2022: ÖSYM tercih kılavuzu ile Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS tercihleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:01

KPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2022: ÖSYM tercih kılavuzu ile Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS tercihleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalar için 2022 KPSS tercih kılavuzu büyük bir merakla bekleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022 KPSS) lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumları tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Akabinde kamuda memur olmak isteyen adaylar, tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Bu noktada ''Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2022 KPSS tercih kılavuzu ve konu ile ilgili detaylar...