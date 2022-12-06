Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalar için 2022 KPSS tercih kılavuzu büyük bir merakla bekleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022 KPSS) lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumları tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Akabinde kamuda memur olmak isteyen adaylar, tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Bu noktada ''Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2022 KPSS tercih kılavuzu ve konu ile ilgili detaylar...