Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Memur olmak isteyen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalar için 2022 KPSS tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. ÖSYM tarafından yayınlanacak Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme kılavuzu ile adaylar, tercih işlemlerini önlisans, ortaöğretim ve lisans puanlarına göre yapacak. Peki, Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2022 KPSS tercihleri ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler.