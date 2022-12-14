Haberler Yaşam KPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: ÖSYM ile ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:45 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 14:47

KPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: ÖSYM ile ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Memur olmak isteyen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalar için 2022 KPSS tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. ÖSYM tarafından yayınlanacak Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme kılavuzu ile adaylar, tercih işlemlerini önlisans, ortaöğretim ve lisans puanlarına göre yapacak. Peki, Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2022 KPSS tercihleri ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler.