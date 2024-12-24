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KPSS TERCİH TAKVİMİ || KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
14:17
KPSS TERCİH TAKVİMİ || KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, belli oldu mu?
KPSS ortaöğretim, lisans ve önlisans sınavlarına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından tercih döneminin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin tercih takvimini duyurmasıyla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen adaylar için kritik bir süreç başlayacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? İşte, KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri hakkında son gelişmeler...