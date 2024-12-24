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Haberler Yaşam KPSS TERCİH TAKVİMİ || KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:17

KPSS TERCİH TAKVİMİ || KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, belli oldu mu?

KPSS ortaöğretim, lisans ve önlisans sınavlarına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından tercih döneminin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin tercih takvimini duyurmasıyla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen adaylar için kritik bir süreç başlayacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? İşte, KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri hakkında son gelişmeler...

KPSS TERCİH TAKVİMİ || KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, belli oldu mu?

KPSS ortaöğretim ve önlisans sonuçlarının ardından adayların gözü ÖSYM'den gelecek tercih duyurusuna çevrildi. Kamu personeli olma hayali kuran binlerce kişi, tercihlerin ne zaman başlayacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, belli oldu mu? İşte, detaylar...

KPSS TERCİH TAKVİMİ || KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, belli oldu mu?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim ve önlisans tercih kılavuzunun aralık ayının son haftalarında yayımlanması bekleniyor.

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KPSS TERCİH TAKVİMİ || KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, belli oldu mu?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH TAKVİMİ || KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.

Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

KPSS TERCİH TAKVİMİ || KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, belli oldu mu?
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