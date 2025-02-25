Kral Kaybederse 4. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayında

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM ÖZETİ

Handan'ın, Kenan ve Özlem arasındaki gizli ilişkiyi öğrenmesi üzerine gerilim oldukça artar. Özlem, Kenan'a sürekli onun yanında olduğunu, artık rahat bir şekilde birlikte olabileceklerini söyleyerek Kenan'ı kendisine bağlamaya çalışır. Kral ise her zamanki gibi kral muamelesi görmek ister.