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Haberler Yaşam Kralın emriyle evinden vinçle çıkarılmıştı… Tam 542 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!
Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:14

Kralın emriyle evinden vinçle çıkarılmıştı… Tam 542 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!

Khalid bin Monser Shaari isimli adam, henüz 22 yaşında tartıya çıktığında tam 610 kilo geliyordu. Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid, bırakın bırakın yürümeyi yatakta bile dönemiyordu. Khalid kralın emriyle tedavi görmesi için bir vinçle evinden çıkarıldı. 22 yaşındaki adam bu süreçten itibaren tam 542 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.

Kralın emriyle evinden vinçle çıkarılmıştı… Tam 542 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!

Yaşayan dünyanın en ağır insanı Khalid bin Monser Shaari'nin hayatı 2013 yılında bir anda tersine döndü. Khalid, 2013 yılında tartıda 610 kiloyu gördü. Suudi Arabistan'da yaşayan genç adam için kral devreye girdi. Evinin duvarı kırılarak vinçle evden çıkarılan adamın hayatı o günden itibaren değişti.

Kralın emriyle evinden vinçle çıkarılmıştı… Tam 542 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!

Khalid bin Mohsen Shari, 28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da doğdu.

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Kralın emriyle evinden vinçle çıkarılmıştı… Tam 542 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!

Ağustos 2013'te Khalid, dünyanın en ağır ikinci ve yaşayan en ağır insanı ilan edildi.

Kralın emriyle evinden vinçle çıkarılmıştı… Tam 542 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!

22 yaşındaki bu adam 2013 yılında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Dünyanın en ağır ikinci adamı olarak biliniyordu.

Kralın emriyle evinden vinçle çıkarılmıştı… Tam 542 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!

Yürümeyi bırak yatakta bile dönemeyen genç adamı, 2013 yılında zamanın Suudi Kralı Abdullah, ameliyat olması için Riyad'a getirtti.

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