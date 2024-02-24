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Kralın emriyle evinden vinçle çıkarılmıştı… Tam 542 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!
Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:14
Kralın emriyle evinden vinçle çıkarılmıştı… Tam 542 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!
Khalid bin Monser Shaari isimli adam, henüz 22 yaşında tartıya çıktığında tam 610 kilo geliyordu. Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid, bırakın bırakın yürümeyi yatakta bile dönemiyordu. Khalid kralın emriyle tedavi görmesi için bir vinçle evinden çıkarıldı. 22 yaşındaki adam bu süreçten itibaren tam 542 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.