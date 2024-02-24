Kralın emriyle evinden vinçle çıkarılmıştı… Tam 542 kilo verdi, görenler tanıyamıyor!

Yaşayan dünyanın en ağır insanı Khalid bin Monser Shaari'nin hayatı 2013 yılında bir anda tersine döndü. Khalid, 2013 yılında tartıda 610 kiloyu gördü. Suudi Arabistan'da yaşayan genç adam için kral devreye girdi. Evinin duvarı kırılarak vinçle evden çıkarılan adamın hayatı o günden itibaren değişti.