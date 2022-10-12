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Haberler Yaşam Kredi çekecekler dikkat! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi yenilendi: İşte güncel düşük faizli uzun vadeli seçenekler
Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:58

Kredi çekecekler dikkat! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi yenilendi: İşte güncel düşük faizli uzun vadeli seçenekler

Esnaflara müjdelenen destek kredisiyle beraber güncel kredi faiz oranları da gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar ihtiyaç, konut ve taşıt gibi üç kategoride bankalar tarafından sağlanan kampanyaları yakından takip ediyor. Çeşitli nedenlerle krediye ihtiyacı olan vatandaşlar "Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü?" sorularına yanıt aramaya başladı. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti ve diğer tüm bankaların vade ve faizlerde uyguladığı indirimleri resmi siteleri aracılığı ile duyurdu. İşte Ekim ayı güncel kredi faiz oranları...

Kredi çekecekler dikkat! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi yenilendi: İşte güncel düşük faizli uzun vadeli seçenekler

Kredi faiz oranları güncel listesiyle araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. İhtiyaç, konut ve taşıt gibi üç kategoride sağlanan kredilerde en iyi teklifi yapan yani düşük faizli ve uzun vadeli kampanyalar ilgi görüyor. Bu kapsamda ise "Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü?" soruları araştırılıyor. Bilindiği üzere son olarak Halkbank'tan esnaflara özel kampanya olacağı duyurusu gelmişti. İşte kredi faiz oranlarındaki son durum ve detaylar...

Kredi çekecekler dikkat! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi yenilendi: İşte güncel düşük faizli uzun vadeli seçenekler

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,12

Taşıt kredisi: % 2,05

Konut kredisi: %2,08

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Kredi çekecekler dikkat! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi yenilendi: İşte güncel düşük faizli uzun vadeli seçenekler

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,24

Taşıt kredisi: %2,84

Konut kredisi: %2,71

Kredi çekecekler dikkat! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi yenilendi: İşte güncel düşük faizli uzun vadeli seçenekler

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,57

Taşıt kredisi: %3,79

Konut kredisi: %3,79

Kredi çekecekler dikkat! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi yenilendi: İşte güncel düşük faizli uzun vadeli seçenekler

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %2,72

Konut kredisi: %2,99

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