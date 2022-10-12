Haberler Yaşam Kredi çekecekler dikkat! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi yenilendi: İşte güncel düşük faizli uzun vadeli seçenekler

Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:58

Kredi çekecekler dikkat! Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi yenilendi: İşte güncel düşük faizli uzun vadeli seçenekler

Esnaflara müjdelenen destek kredisiyle beraber güncel kredi faiz oranları da gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar ihtiyaç, konut ve taşıt gibi üç kategoride bankalar tarafından sağlanan kampanyaları yakından takip ediyor. Çeşitli nedenlerle krediye ihtiyacı olan vatandaşlar "Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü?" sorularına yanıt aramaya başladı. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti ve diğer tüm bankaların vade ve faizlerde uyguladığı indirimleri resmi siteleri aracılığı ile duyurdu. İşte Ekim ayı güncel kredi faiz oranları...