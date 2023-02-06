KREŞLER TATİL Mİ? Bakanlık açıkladı! 7 Şubat Salı yarın kreşler tatil mi, hangi illerde, kaç gün tatil edildi?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR 1 HAFTA TATİL EDİLDİ!

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu ilan etti. Bakan Mahmut Özer, tatili bizzat açıkladı.

Buna göre deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

Bakan Özer'in aktardığına göre tüm illerde okullar 13 Şubat'a kadar yani 1 hafta süreyle tatil olacak.