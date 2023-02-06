Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KREŞLER TATİL Mİ? Bakanlık açıkladı! 7 Şubat Salı yarın kreşler tatil mi, hangi illerde, kaç gün tatil edildi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 21:01

KREŞLER TATİL Mİ? Bakanlık açıkladı! 7 Şubat Salı yarın kreşler tatil mi, hangi illerde, kaç gün tatil edildi?

Kreşler ve gündüz bakımevleri tatil mi sorusu yanıt buldu. Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.5 üzerindeki iki Kahramanmaraş depremi son dakika haberleri ile takip edilirken bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Öte yandan çevre illerde okul, anaokulu, kreş, bakımevi için araştırmalar başladı. Yarın kreşler tatil mi, var mı soruları yanıt arıyordu. Konuya dair açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Tüm Türkiye'de okullar tatil edilirken diğer birimlerde araştırmalar sürüyor. Peki, 7 Şubat Salı kreşler tatil mi, çalışıyor mu, kaç gün tatil? İşte, o açıklama!

KREŞLER TATİL Mİ? Bakanlık açıkladı! 7 Şubat Salı yarın kreşler tatil mi, hangi illerde, kaç gün tatil edildi?

Kreşler tatil mi son dakika açıklandı! Kahramanmaraş merkezli ve Adıyaman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır gibi illerde yıkıcı etkiler bırakan deprem sonrası araştırmalar devam ediyor. MEB'in okul açıklaması ardından kreş ve gündüz bakımevleri için bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Peki, 7 Şubat Salı yarın kreşler tatil mi, çalışıyor mu, kaç gün tatil? İşte, son dakika açıklaması…

KREŞLER TATİL Mİ? Bakanlık açıkladı! 7 Şubat Salı yarın kreşler tatil mi, hangi illerde, kaç gün tatil edildi?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR 1 HAFTA TATİL EDİLDİ!

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu ilan etti. Bakan Mahmut Özer, tatili bizzat açıkladı.

Buna göre deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

Bakan Özer'in aktardığına göre tüm illerde okullar 13 Şubat'a kadar yani 1 hafta süreyle tatil olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KREŞLER TATİL Mİ? Bakanlık açıkladı! 7 Şubat Salı yarın kreşler tatil mi, hangi illerde, kaç gün tatil edildi?

BAKANLIK AÇIKLADI: KREŞLER TATİL Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada; "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

KREŞLER TATİL Mİ? Bakanlık açıkladı! 7 Şubat Salı yarın kreşler tatil mi, hangi illerde, kaç gün tatil edildi?

Böylece deprem bölgesi olan 10 ilde (Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis) bir hafta süreyle kreş ve gündüz bakımevleri çalışmayacak.

KREŞLER TATİL Mİ? Bakanlık açıkladı! 7 Şubat Salı yarın kreşler tatil mi, hangi illerde, kaç gün tatil edildi?

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SON DAKİKA