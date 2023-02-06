KREŞLER TATİL Mİ? Bakanlık açıkladı! 7 Şubat Salı yarın kreşler tatil mi, hangi illerde, kaç gün tatil edildi?

Kreşler ve gündüz bakımevleri tatil mi sorusu yanıt buldu. Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.5 üzerindeki iki Kahramanmaraş depremi son dakika haberleri ile takip edilirken bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Öte yandan çevre illerde okul, anaokulu, kreş, bakımevi için araştırmalar başladı. Yarın kreşler tatil mi, var mı soruları yanıt arıyordu. Konuya dair açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Tüm Türkiye'de okullar tatil edilirken diğer birimlerde araştırmalar sürüyor. Peki, 7 Şubat Salı kreşler tatil mi, çalışıyor mu, kaç gün tatil? İşte, o açıklama!